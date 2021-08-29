Одесская Аркадия в последние дни лета (фоторепортаж)

«Одесская жизнь» продолжает цикл фоторепортажей о последних летних днях на одесских пляжах. На этот раз наш фотокорреспондент прогулялся по знаменитой Аркадии.

В этом году пляж сильно пострадал от потоков воды, образовавшихся после залпового ливня в июле. Во многих местах был сорван асфальт, размыты спуски и лестницы. В большинстве своем разрушения ликвидировали, но кое-где следы бедствия еще можно заметить.

Но отдыхающие все равно идут позагорать и искупаться, хотя предпочитают места для бесплатного отдыха. А платные шезлонги и прочие оборудованные места преимущественно пустуют, хотя занимают при этом львиную долю территории пляжа.

Ранее мы совершили пляжную прогулку от Ланжерона до Чкаловского и от Отрады до Skopeli