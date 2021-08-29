Новости Одессы и Одесской области

Конец лета на одесских пляжах: от Отрады до Skopeli (фоторепортаж)

Конец лета на одесских пляжах: от Отрады до Skopeli (фоторепортаж)

«Одесская жизнь» продолжает цикл фоторепортажей о последних летних днях на одесских пляжах. На этот раз наш фотокорреспондент прогулялся от Отрады до гостиницы Skopeli на Ланжероне.

Как можно заметить, отдыхающих на пляжах не так чтобы сильно много, но вполне достаточно. Пользуясь тем, что погода благоприятствует пляжному отдыху и морская вода еще достаточно теплая, люди спешат накупаться и позагорать. Только вот платные топчаны и лежаки по большей части пустуют…

Отрада37
Отрада36
Отрада35
Отрада34
Отрада33
Отрада32
Отрада31
Отрада30
Отрада29
Отрада28
Отрада27
Отрада26
Отрада25
Отрада24
Отрада23
Отрада22
Отрада21
Отрада20
Отрада19
Отрада18
Отрада17
Отрада16
Отрада15
Отрада14
Отрада13
Отрада12
Отрада11
Отрада10
Отрада9
Отрада8
Отрада7
Отрада6
Отрада5
Отрада4
Отрада3
Отрада2
Отрада

Ранее мы совершили пляжную прогулку от Ланжерона до Чкаловского.

Вас также может заинтересовать: Одесские истории: пляж Отрада – элитная часть побережья (видео).

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить