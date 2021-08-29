Конец лета на одесских пляжах: от Отрады до Skopeli (фоторепортаж)

«Одесская жизнь» продолжает цикл фоторепортажей о последних летних днях на одесских пляжах. На этот раз наш фотокорреспондент прогулялся от Отрады до гостиницы Skopeli на Ланжероне.

Как можно заметить, отдыхающих на пляжах не так чтобы сильно много, но вполне достаточно. Пользуясь тем, что погода благоприятствует пляжному отдыху и морская вода еще достаточно теплая, люди спешат накупаться и позагорать. Только вот платные топчаны и лежаки по большей части пустуют…

Ранее мы совершили пляжную прогулку от Ланжерона до Чкаловского.

Вас также может заинтересовать: Одесские истории: пляж Отрада – элитная часть побережья (видео).