Сентябрь по-одесски: как город привыкает к холодам (фоторепортаж)

В последние несколько дней в Одессе ощутимо похолодало. Оно и неудивительно – конец сентября на дворе. И вот еще немного – и до «настоящей» осени дело дойдет. А между тем, ох, как неохота прощаться с теплыми летними деньками!

Фотокорреспондент «Одесской жизни» побывал в центре города и посмотрел, как привыкают к холодам одесситы.

Как можно заметить, «прикид» горожан уже изменился: летние футболки сменили более теплые вещи, а некоторые и в осенние куртки облачились.

Да, уже заметно опустели летние площадки кафе, и на скамейке долго не посидишь, да и на морскую прогулку как-то не очень хочется… Тем не менее, еще вовсю «трудятся» фонтаны, а любители самокатов не торопятся расставаться с любимым транспортом.

Ранее мы проверяли, реально ли проехать на участке Люстдорфской дороги, где на днях ввели реверсивное движение.