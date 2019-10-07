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Новости Одессы и Одесской области

На півдні України найбільша кількість людей, які не задоволені своєю зарплатнею – опитування

На півдні України найбільша кількість людей, які не задоволені своєю зарплатнею – опитування

Лише 11% опитуваних з півдня України задоволені власним заробітком.

Такі дані опублікувала компанія Research & Branding Group.

У 2017 році ряд інтернет-ресурсів опублікували дані статистики, згідно з якими в Україні «чиста» заробітна плата виявилася найнижчою в Європі (190 євро). Станом на червень 2019 р показники України за середньою заробітною платою покращилися (до 307 євро) і вона перестала бути європейським лідером антирейтингу за рівнем зарплат.

78% працюючих українців стверджують, що зароблених грошей їм недостатньо.

Як показують результати вересневого соціологічного опитування, в даний час зароблених грошей досить кожному п’ятому (19%) працюючому українцю (59% всіх опитаних), тоді як зароблених грошей недостатньо 78% працюючим українцям. Однак, у порівнянні з лютим 2018 року число українців, яким досить зароблених грошей, збільшилася на 7%.

Середня заробітна плата у серпні склала 10 537 гривень, при бажаному середньому рівні зарплатні у 19 572 гривень.

За даними Держстату України середня зарплата в Україні в серпні 2019 року склала 10537 грн. (на 2826 грн. більше, ніж в лютому 2018 року). У той же час, як показують результати опитування достатній, на думку українців, «мінімум засобів існування» майже вдвічі вище реальної середньої заробітної плати: за умови роботи на одній роботі в середньому по країні повністю задовольнив би фінансові потреби українців рівень зарплати в 19275 грн. (на 4899 грн. більше, ніж в лютому 2018 року).

Результати опитування в залежності від статі чи віку.

У порівнянні з лютим 2018 року мінімальний розмір оптимальної, з точки зору українців, зарплати збільшився на третину (34%). Такий результат можна порівняти з підвищенням середньої заробітної плати з січня 2018 року по серпень 2019 року (на 37%). Відповідно зберігся і майже дворазовий розрив між реальною і бажаною середньою зарплатою.

Результати опитування в місцевостях та регіонах.

Загальний рівень зарплати, який задовольнив би опитуваних за статтю, віком, місцевістю.

Опитування проводилося в період з 7 по 16 вересня 2019 року. Опитано 2001 респондент у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, та м.Севастополь). Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 2,2%.

Нагадаємо, Одеса потрапила до переліку міст із низьким рівнем публічності місцевої влади. Також місто очолило рейтинг міст, де найбільше купують новий iPhone 11. А одесит, який брав участь в Євробаченні-2018, потрапив до рейтингу найкрасивіших людей світу.

Україна посіла 43 місце у рейтингу паспортів з найбільшими можливостями. У рейтингу найкомфортніших міст України Одеса опинилася на 17 місці.

Фото:  vlasno.info

 

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