Одеса опинилася на шостому місці з кінця у рейтингу найкомфортніших міст України

Серед недоліків міста зазначили велику кількість заторів та новобудов. Однак, як виявилося, ця проблема турбує більшість українських міст.

Рейтинг найкомфортніших міст України оприлюднив журнал Фокус.

Так, першість у комфортності отримав Київ. За усіма критеріями комфортності місто набрало 64,9 балів зі 100 можливих. На другому місці – Хмельницький. Місто оцінили в 48,6 балів. Третє місце у рейтингу отримав Львів (48,5 балів).

Одеса ж – на 17 місці, або на шостому, якщо дивитися з кінця, у рейтингу з офіційним балом 42,2 зі 100 можливих.

Про зміни у місті виданню “Фокус” розповіла журналістка Євгенія Генова:

– Внаслідок змін, що відбулися з містом впродовж останніх років, найбільше турбують три моменти. По-перше, виріс транспортний потік приватних автомобілів. По-друге, зросли темпи забудови багатоповерховими житловими комплексами. Особливо забудовують території вздовж морського узбережжя та в історичній частині міста. По-третє, з’явилася велика кількість торгових кіосків. Таких особливо багато в спальних районах, іноді десятками на одному перехресті. Це спотворює вулиці.

Рейтинг складається з двох частин. Перша – об’єктивна оцінка комфортності українських міст за 17 критеріями, отриманими з відкритих даних. Друга – суб’єктивна, опис переваг та недоліків міста його уродженцями. У деяких випадках об’єктивна і суб’єктивна оцінки відрізняються.

Серед недоліків переважно зазначають про те, що українським містам не вистачає чіткої стратегії розвитку, якість управління кульгає, а комунікація між адміністраціями та активними містянами не налагоджена.

Жителі більшості регіонів зіткнулися з проблемою надлишку особистого автотранспорту на вулицях: дорожня інфраструктура здебільшого відбудована ще в радянські часи, не справляється зі збільшенням навантаження. Також не вистачає якісного транспортного сполучення, особливо аеропортів.

Постійно лунають скарги і на те, що через надмірно активну і часто хаотичну забудову міста втрачають історичний вигляд, а через відсутність цікавої роботи і гідної оплати праці вони залишаються без головного – людей, які їдуть в пошуках кращої долі.

Є і позитивні схожості. Наприклад, багато хто стверджує, що їх міста розташовані в мальовничих місцях і мають великий туристичний потенціал. Жителі багатьох регіонів відзначають, що в останні роки все більше городян виявляють активність. Це позитивно позначається на міському середовищі. Тепер навіть у невеликих населених пунктах є чим зайнятися і де провести вільний час.

Нагадаємо, Одеса потрапила до переліку міст із низьким рівнем публічності місцевої влади. Також місто очолило рейтинг міст, де найбільше купують новий iPhone 11. А одесит, який брав участь в Євробаченні-2018, потрапив до рейтингу найкрасивіших людей світу.

Україна посіла 43 місце у рейтингу паспортів з найбільшими можливостями.

Фото: Фокус