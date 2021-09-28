В Одессе под Ивановским мостом трагически погиб мужчина на мопеде

Сегодня днем, 28 сентября, в Одессе под Ивановским мостом под колесами электропоезда погиб мужчина-мопедист.

По информации областного управления Нацполиции, машинист, заметив человека в шлеме, который катил мопед через колею, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

От полученных травм мужчина погиб на месте. Его личность устанавливают правоохранители.

В полиции выясняют обстоятельства произошедшего. Предварительно, случившееся – несчастный случай.

Как сообщалось, в ночь на 20 сентября в Подольском районе Одесской области под товарный поезд попал 18-летний житель Балты.

Ранее возле железнодорожной станции «Одесса-Застава II» электричка сбила насмерть молодого человека в наушниках.

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Фото: Телеграм-канал «Курс Одесса»