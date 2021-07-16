В Одесской области под колесами электрички погибла женщина

Сегодня утром, 16 июля, между станциями Усатово и Дачная Одесского района электричка сбила насмерть женщину.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

По словам машиниста, увидев рядом с путями женщину, он подал звуковой сигнал, и она отошла в сторону. Но только поезд приблизился, она бросилась под него.

Сейчас в полиции выясняют обстоятельства трагедии. Не исключено, что таким образом женщина покончила с собой. Ее личность устанавливают правоохранители.

Напомним, 4 июня в Белгороде-Днестровском трагически погибла женщина, попав под колеса товарного поезда.

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