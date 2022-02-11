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На перекрестке Преображенской и Пантелеймоновской работают в 2 смены: обещают закончить к 20 марта

На перекрестке Преображенской и Пантелеймоновской работают в 2 смены: обещают закончить к 20 марта

Работа на «горячем» перекрестке двух центральных улиц Одессы идет ежедневно и в две смены. Подрядчик уверяет, что закончить капремонт пересечения улиц Преображенской и Пантелеймоновской реально к заявленному сроку – до 20 марта.

Рецепты

Единственно, что по словам дорожников может испортить их планы, это погода. Но в компании-подрядчике, «Ростдорстрое», надеются, что с погодными условиями им повезет. Пока прогнозы синоптиков в этом плане благоприятные

Напомним, что на этом участке меняют все коммуникации, и ремонтируют аварийный канализационный коллектор, построенный еще в 19 веке.

Когда поменяют коммуникации, перекресток заасфальтируют и проложат новые трамвайный пути, соединив для трамваев обе части Преображенской. После этого даже трамвай с Котовского на Таирова беспересадочный можно будет запускать, была бы только воля городских властей.

Напомним, ремонт перекрестка начался 1 февраля.

На время его проведения в Одессе закрыли 4 трамвайных маршрута. Потому так и торопятся городские власти с ремонтом перекрестка, чтобы вернуть одесситам 28, 5, 17 и 18 трамваи.

Читайте также репортаж корреспондента «Одесской Жизни» с места проведения работ: Капремонт горячего угла у Привоза — с надеждой уложиться в сроки.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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