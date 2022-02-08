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Капремонт горячего угла у Привоза: с надеждой уложиться в сроки

Капремонт горячего угла у Привоза: с надеждой уложиться в сроки

Бурлящий угол Пантелеймоновской и Прерображенской стал неузнаваемым: здесь продолжают кипеть работы по замене старейшего коллектора и прокладке новых трамвайных путей.

Рецепты

«Раскопки» на сегодняшний день расширились, протянулись дальше и по Пантелеймоновской, и по Преображенской. Чтобы перейти эти улицы, и, опять же, пробраться к Привозу, нужно уже делать крюк.

Работы не прекращаются даже в выходные. «Надо отдать должное — работают даже в выходной. Надеюсь, что к заявленному сроку успеют все сделать», — сообщает по этому поводу депутат Одесского горсовета Петр Обухов.

Кстати, о сроках. Как уже сообщала «Одесская жизнь», депутат по этому поводу сообщил:

«Изначально в мэрии называли срок выполнения работ полтора месяца. Потом мэр дал поручение сделать все за месяц, а сейчас заявляют, что все работы займут три месяца…».

Также Петр Обухов сообщал о том, что в будущем ожидается ремонт всей улицы Пантелеймоновской.

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Фото Марии Котовой

 

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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