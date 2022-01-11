В Одессе начали испытывать новые рельсы в Новощепном ряду

Пока по ним ездит служебный вагон. Но спустя несколько дней в городе планируют восстановить движение 11-го трамвайного маршрута «ул. Старосенная – пл. Алексеевская».

О начале испытаний новых трамвайных путей сообщил в своем facebook глава транспортной комиссии Одесского городского совета Петр Обухов.

Сегодня началась обкатка новых рельсов на Новощепном ряду. Уже через несколько дней трамвай 11-го маршрута «ул. Старосенная – пл. Алексеевская» будет восстановлен,

— написал он.

Депутат также отметил, что поскольку за два года ремонтных работ многие уже привыкли, что трамвай не ходит, на месте работали парковочное инспекторы, которые не давали автомобилистам парковаться.

Напомним, что реконструкция Новощепного ряда – это часть проекта «Север-Юг», который должен соединить поселок Котовского и Таирова. На маршрут в этом году должны закупить 12 новых низкопольных 30-метровых трамваев.

Но о полном окончании ремонта трамвайных путей говорить пока рано. Еще предстоит непростой ремонт перекрестка улиц Преображенской и Пантелеймоновской. Только после его завершения можно будет говорить о возобновлении трамвайных маршрутов 3 и 12, а также появится потенциальная возможность запустить долгожданный маршрут «Север-Юг» который соединит жилмассивы Котовского и Таирова.

Недавно мы рассказывали, как проходит ремонт участка Преображенской у Привоза — от ул. Пантелеймоновской до Новощепного ряда.

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Фото и видео Петра Обухова/Facebook

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