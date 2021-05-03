Новости Одессы и Одесской области

Новощепной ряд в Одессе: большие перемены и много всего впереди (фото)

Новощепной ряд в Одессе: большие перемены и много всего впереди (фото)

Изучаем состояние многострадального нашего ремонтируемого Новощепного ряда, который к началу мая 2021 года уже никак не назовешь клоакой. Дни выходные, Привоз закрыт, и в Новощепном ряду сегодня тихо. Самое время изучить, что же здесь изменилось на сегодняшний день.

По Новощепному ряду можно проехать (исключая, конечно, общественный транспорт) и пройти. Многие проезжают не только на авто, но и на велосипедах и мотоциклах. По случаю выходного дня «бурной» стоянки авто здесь не наблюдается.

Новые плитка и асфальт – практически везде, впрочем, есть и «неохваченные» места.

Вдоль новых рельсов появилось и новое ограждение. «Выросли» два остановочных комплекса – один почти готов, второй – еще в стадии установки.

По обе стороны Новощепного ряда красуется новехонькая плитка, вымощено ею и межрельсовое пространство.

Вдоль всего Новощепного ряда все еще протягивается металлическое ограждение, давно ставшее чем-то вроде бесконечного рекламного щита. Противоположная сторона ряда – торгово-жилая. Здесь и два строительных рынка, и старые одесские дома. Все это теперь особо резко контрастирует с общей картиной обновления пешеходно-проезжей полосы.

Во многих местах видно, что впереди еще немало работ: стоят «столбики» плитки и других строительных материалов. Несмотря на всеобщий выходной, обратили внимание: торговля «с ног» кое-где наблюдается, как и раньше.

Это то, что видно глазу. На самом деле работ проделано гораздо больше: заменены сети электроснабжения, газопровода, водоснабжения, водоотведения, бытовой и ливневой канализаций и т.д.

Одесский Новощепной ряд
Одесский Новощепной ряд3
Одесский Новощепной ряд4
Одесский Новощепной ряд5
Одесский Новощепной ряд6
Одесский Новощепной ряд8
Одесский Новощепной ряд9
Одесский Новощепной ряд10
Одесский Новощепной ряд11
Одесский Новощепной ряд12
Одесский Новощепной ря13д
Одесский Новощепной ряд14
Одесский Новощепной ряд15
Одесский Новощепной ряд16
Одесский Новощепной ряд17
Одесский Новощепной ряд18
Одесский Новощепной ряд19
Одесский Новощепной ряд20
Одесский Новощепной ряд21
Одесский Новощепной ряд22
Одесский Новощепной ряд23
Одесский Новощепной ряд24
Одесский Новощепной ряд25

Конечно, Новощепной ряд стал неузнаваемым в самом лучшем понимании. Но видно, что впереди еще немало работ. Сейчас самым активным преображаемым участком стал угол Новощепного ряда и улицы Преображенской: здесь, как мы сообщали, начался капремонт бурлящего квартала у Привоза.

Фото автора

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить