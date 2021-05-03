Новощепной ряд в Одессе: большие перемены и много всего впереди (фото)

Изучаем состояние многострадального нашего ремонтируемого Новощепного ряда, который к началу мая 2021 года уже никак не назовешь клоакой. Дни выходные, Привоз закрыт, и в Новощепном ряду сегодня тихо. Самое время изучить, что же здесь изменилось на сегодняшний день.

По Новощепному ряду можно проехать (исключая, конечно, общественный транспорт) и пройти. Многие проезжают не только на авто, но и на велосипедах и мотоциклах. По случаю выходного дня «бурной» стоянки авто здесь не наблюдается.

Новые плитка и асфальт – практически везде, впрочем, есть и «неохваченные» места.

Вдоль новых рельсов появилось и новое ограждение. «Выросли» два остановочных комплекса – один почти готов, второй – еще в стадии установки.

По обе стороны Новощепного ряда красуется новехонькая плитка, вымощено ею и межрельсовое пространство.

Вдоль всего Новощепного ряда все еще протягивается металлическое ограждение, давно ставшее чем-то вроде бесконечного рекламного щита. Противоположная сторона ряда – торгово-жилая. Здесь и два строительных рынка, и старые одесские дома. Все это теперь особо резко контрастирует с общей картиной обновления пешеходно-проезжей полосы.

Во многих местах видно, что впереди еще немало работ: стоят «столбики» плитки и других строительных материалов. Несмотря на всеобщий выходной, обратили внимание: торговля «с ног» кое-где наблюдается, как и раньше.

Это то, что видно глазу. На самом деле работ проделано гораздо больше: заменены сети электроснабжения, газопровода, водоснабжения, водоотведения, бытовой и ливневой канализаций и т.д.

Конечно, Новощепной ряд стал неузнаваемым в самом лучшем понимании. Но видно, что впереди еще немало работ. Сейчас самым активным преображаемым участком стал угол Новощепного ряда и улицы Преображенской: здесь, как мы сообщали, начался капремонт бурлящего квартала у Привоза.

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