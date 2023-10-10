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На одесском вокзале произошло дерзкое ограбление: кто отвечает за безопасность пассажиров

На одесском вокзале произошло дерзкое ограбление: кто отвечает за безопасность пассажиров

Дерзкое ограбление произошло вечером на платформе одесского железнодорожного вокзала. Двое одесситов вывели женщину из вагона и забрали у нее деньги и драгоценности на сумму более 600 тысяч гривен.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

По предварительному сговору одесситы 35 и 36 лет с уголовным прошлым зашли в купе поезда, в котором находилась 42-летняя жительница другой области. 

Женщина, заподозрив неладное, начала прятать свои вещи. Сообщники вывели женщину из вагона. Несмотря на сопротивление и помощь очевидцев, часть имущества была похищенаВ общей сложности сообщники нанесли женщине материальный ущерб на сумму более 600 тысяч гривен.

Полицейские в тот же вечер установили личности грабителей. Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста.

Местонахождение награбленного ими устанавливается.

Это преступление квалифицируется по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет. 

«Укрзализныця» вводит маршалов железнодорожной безопасности

Такие случаи не единичны, поэтому на вокзалах и в поездах «Укрзализныци» начали работу первые маршалы железнодорожной безопасности. Об этом говорится в сообщении компании.

Первые маршалы «Укрзализныци» начали свою работу в сентябре, в частности, они работают на одном из популярных западных направлений, которое требует большего внимания для обеспечения безопасности пассажиров.

«Это работники ведомственной военизированной охраны общества, главная задача которых – контролировать ситуацию в пассажирских перевозках и своевременно реагировать в случае необходимости», – говорится в сообщении.

В компании отметили, что в отличие от своих коллег-охранников, работающих на объектах железной дороги в служебной форме со всеми знаками различия, маршалы работают непублично – то есть их нельзя будет определить по форме одежды.

«Это распространенная модель работы подразделений безопасности на авиационных маршрутах. Перед нашими маршалами, которые инкогнито находятся в поездах и на вокзалах, стоит задача оценить риски и оперативно отреагировать на угрозу, которая может возникать во время путешествия пассажиров. Также это все специально подготовленные специалисты», – рассказал председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

Ранее в рамках реализации проекта «Железнодорожная безопасность» «Укрзализныця» ввела сопровождение военизированной охраны в девяти пассажирских поездах.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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