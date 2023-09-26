Новости Одессы и Одесской области

Иностранец с помощью «розочки» ограбил одессита

Иностранец с помощью «розочки» ограбил одессита

На железнодорожной станции иностранец решил отобрать рюкзак с вещами ожидающего электричку одессита. Для убеждения он использовал разбитую бутылку.

Как сообщили в полиции Одесской области, вечером на улице Дальницкой пьяный прохожий, увидев у мужчины рюкзак, решил им завладеть.

Сначала он потребовал от 45-летнего одессита отдать мобильный телефон и деньги, а получив отказ, схватил с земли стеклянную бутылку, разбил ее и несколько раз ударил мужчину обломком в шею. Потерпевший выбил стекло из руки нападающего, а тот толкнул его на землю и стал душить. Когда мужчина перестал сопротивляться, нападающий схватил его вещи и скрылся.

«Скорую» одесситу вызвали прохожие. Врачи доставили пострадавшего в больницу с колото-резаными ранениями шеи и сообщили об этом в полицию. Уже на следующий день полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний гражданин соседнего государства, который временно проживал в Одессе.

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Разбойнику сообщили о подозрении по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины и поместили под стражу. Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

 

 

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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