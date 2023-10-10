На одеському вокзалі сталося зухвале пограбування: хто відповідає за безпеку пасажирів

Про це повідомили у поліції Одеської області.

За попередньою змовою одесити 35 та 36 років із кримінальним минулим зайшли у купе поїзда, в якому перебувала 42-річна мешканка іншої області.

Жінка, запідозривши недобре, почала ховати свої речі. Спільники вивели жінку з вагона. Незважаючи на опір та допомогу очевидців, частину майна було викрадено. Загалом спільники завдали жінці матеріальних збитків на суму понад 600 тисяч гривень.

Поліцейські того ж вечора встановили особи грабіжників. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту.

Місцезнаходження награбованого ними встановлюється.

Цей злочин кваліфікується за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

“Укрзалізниця” вводить маршалів залізничної безпеки

Такі випадки не поодинокі, тому на вокзалах та поїздах “Укрзалізниці” розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Перші маршали “Укрзалізниці” розпочали свою роботу у вересні, зокрема, вони працюють на одному з найпопулярніших західних напрямків, який потребує більшої уваги для забезпечення безпеки пасажирів.

“Це працівники відомчої воєнізованої охорони суспільства, головне завдання яких – контролювати ситуацію у пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби”, – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що на відміну від своїх колег-охоронців, які працюють на об’єктах залізниці у службовій формі з усіма відзнаками, маршали працюють непублічно – тобто їх не можна буде визначити за формою одягу.

“Це поширена модель роботи підрозділів безпеки на авіаційних маршрутах. Перед нашими маршалами, які інкогніто перебувають у поїздах та на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів. Також це всі спеціально підготовлені фахівці”, – розповів голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.

Раніше в рамках реалізації проекту “Залізнична безпека” “Укрзалізниця” запровадила супровід воєнізованої охорони у дев’яти пасажирських поїздах.

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