Случайное знакомство в Аркадии закончилось для одессита печально

Познакомившись в Аркадии с одесситом, 36-летний житель Белгород-Днестровского отвез его в безлюдное место, избил и ограбил.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские установили, что мужчины познакомились в одном из кафе в Аркадии. Поздно вечером изрядно выпивший горожанин собрался домой, а приезжий предложил подвезти и вызвал такси.

По дороге злоумышленник приказал водителю остановиться на улице Бородинской и вышел вместе с пьяным попутчиком. Когда таксист уехал, тот набросился на одессита, ударил его кулаком по лицу, сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком, забрал кожаную сумку с деньгами и личными вещами и скрылся.

Общая стоимость похищенного — 145 тысяч гривен.

42-летний потерпевший обратился в полицию. Через несколько дней правоохранители установили личность нападающего. Им оказался, неоднократно судимый за вымогательство и разбойные нападения житель Белгород-Днестровского района. Ювелирные украшения он подарил родственнику, полицейские их вернули владельцу, а местонахождение других вещей устанавливают.

Это преступление квалифицируется по части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины и карается лишением свободы сроком от семи до десяти лет.

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