захват пляжа в Одессе
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Фото строительных работ прислали наши читатели.

Работы ведутся на единственном свободном участке побережья, между пляжными зонами «Санторини» и «Буфет на Малом Фонтане».

захват пляжа в Одессе

 Пока площадь будущей конструкции не превышает 600 квадратных метров, но она занимает практически все свободное место на песке. 

По данным “Думской”, площадь этого пляжа 7660 кв. м. Он находится в аренде у компании «Буфет на Малому Фонтані», директором и владельцем которой является Захар Петровицкий. Он учредитель общественной организации «Добрі справи» и связан с 17 разными компаниями.

Петровицкий связан с беглым депутатом горсовета Александром Матвеевым. Кроме того, он был помощником Юрия Шумахера в прошлом созыве Одесского горсовета. По данным источников издания, Петровицкий связан с большим числом депутатов «Доверяй делам».

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