Фото строительных работ прислали наши читатели.

Работы ведутся на единственном свободном участке побережья, между пляжными зонами «Санторини» и «Буфет на Малом Фонтане».

Пока площадь будущей конструкции не превышает 600 квадратных метров, но она занимает практически все свободное место на песке.

По данным “Думской”, площадь этого пляжа 7660 кв. м. Он находится в аренде у компании «Буфет на Малому Фонтані», директором и владельцем которой является Захар Петровицкий. Он учредитель общественной организации «Добрі справи» и связан с 17 разными компаниями.

Петровицкий связан с беглым депутатом горсовета Александром Матвеевым. Кроме того, он был помощником Юрия Шумахера в прошлом созыве Одесского горсовета. По данным источников издания, Петровицкий связан с большим числом депутатов «Доверяй делам».