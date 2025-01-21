Об этом в facebook сообщил глава городского ГАСК Александр Авдеев.
20 января 2025 года факт нарушения зафиксировала комиссия, которую инициировал Одесский ГАСК по обращению общественной организации «Спільна мета».
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Что известно о строительстве
Заказчики строительства — ООО «Спорт-сервис» и ООО «Лидер-Парк», генеральный подрядчик — ООО «Наяда-Сервис». Земельные участки принадлежат заказчикам на основании договоров аренды.
В 2021 году Департамент архитектуры и градостроительства выдал градостроительные условия и ограничения для проектирования строительства на этом участке гостиницы со спортивным клубом.
Поскольку строительство планировалось в пределах Центрального исторического ареала Одессы, высота данного объекта не должна превышать 21,3 метра (6-7 этажей — ред.).
Однако в декабре 2023 года суд запретил проведение любых строительных работ по этому адресу.
Сейчас, согласно информации из Реестра строительной деятельности, действие разрешения на выполнение строительных работ приостановлено.
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ГАСК обратился к правоохранителям
По словам Александра Авдеева, сейчас все эти факты передали правоохранителям и в Государственную инспекцию градостроительства и архитектуры (ГИАМ).
ГИАМ просят провести внеплановую проверку этого строительства. Ведь именно киевская ГАСИ, которую сменила ГИАМ, выдала в свое время разрешение на проведение строительных работ, которые были остановлены решением суда.
Одесскую областную и Приморскую окружную прокуратуры просят открыть уголовное производство относительно невыполнения решения суда.
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