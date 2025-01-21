Об этом в facebook сообщил глава городского ГАСК Александр Авдеев.

20 января 2025 года факт нарушения зафиксировала комиссия, которую инициировал Одесский ГАСК по обращению общественной организации «Спільна мета».

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Что известно о строительстве

Заказчики строительства — ООО «Спорт-сервис» и ООО «Лидер-Парк», генеральный подрядчик — ООО «Наяда-Сервис». Земельные участки принадлежат заказчикам на основании договоров аренды.

В 2021 году Департамент архитектуры и градостроительства выдал градостроительные условия и ограничения для проектирования строительства на этом участке гостиницы со спортивным клубом.

Поскольку строительство планировалось в пределах Центрального исторического ареала Одессы, высота данного объекта не должна превышать 21,3 метра (6-7 этажей — ред.).

Однако в декабре 2023 года суд запретил проведение любых строительных работ по этому адресу.

Сейчас, согласно информации из Реестра строительной деятельности, действие разрешения на выполнение строительных работ приостановлено.

ГАСК обратился к правоохранителям

По словам Александра Авдеева, сейчас все эти факты передали правоохранителям и в Государственную инспекцию градостроительства и архитектуры (ГИАМ).

ГИАМ просят провести внеплановую проверку этого строительства. Ведь именно киевская ГАСИ, которую сменила ГИАМ, выдала в свое время разрешение на проведение строительных работ, которые были остановлены решением суда.

Одесскую областную и Приморскую окружную прокуратуры просят открыть уголовное производство относительно невыполнения решения суда.

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