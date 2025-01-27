Фото будівельних робіт надіслали наші читачі.

Роботи ведуться на єдиній вільній ділянці узбережжя, між пляжними зонами «Санторіні» і «Буфет на Малому Фонтані».



Поки площа майбутньої конструкції не перевищує 600 квадратних метрів, але вона займає практично все вільне місце на піску.

За даними «Думської», площа цього пляжу 7660 кв. м. Він перебуває в оренді у компанії «Буфет на Малому Фонтані», директором і власником якої є Захар Петровицький. Він засновник громадської організації «Добрі справи» і пов’язаний із 17 різними компаніями.

Петровицький пов’язаний з депутатом-утікачем міськради Олександром Матвєєвим. Крім того, він був помічником Юрія Шумахера в минулому скликанні Одеської міськради. За даними джерел видання, Петровицький пов’язаний із великою кількістю депутатів «Довіряй ділам».

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Як повідомляло «Одеське життя», незважаючи на заборону суду, на бульварі Сагайдачного (колишній Лідерсовський) в Одесі зводять багатоповерхову будівлю – вже зводять 8-ий поверх. За фактом незаконного будівництва Одеська міськрада звернулася до прокуратури.