захоплення пляжу в Одесі
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Фото будівельних робіт надіслали наші читачі.

Роботи ведуться на єдиній вільній ділянці узбережжя, між пляжними зонами «Санторіні» і «Буфет на Малому Фонтані».
захоплення пляжу в Одесі

Поки площа майбутньої конструкції не перевищує 600 квадратних метрів, але вона займає практично все вільне місце на піску.

За даними «Думської», площа цього пляжу 7660 кв. м. Він перебуває в оренді у компанії «Буфет на Малому Фонтані», директором і власником якої є Захар Петровицький. Він засновник громадської організації «Добрі справи» і пов’язаний із 17 різними компаніями.
Петровицький пов’язаний з депутатом-утікачем міськради Олександром Матвєєвим. Крім того, він був помічником Юрія Шумахера в минулому скликанні Одеської міськради. За даними джерел видання, Петровицький пов’язаний із великою кількістю депутатів «Довіряй ділам».

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Як повідомляло «Одеське життя», незважаючи на заборону суду, на бульварі Сагайдачного (колишній Лідерсовський) в Одесі зводять багатоповерхову будівлю – вже зводять 8-ий поверх. За фактом незаконного будівництва Одеська міськрада звернулася до прокуратури.

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