На одесском инклюзивном пляже начали стройку – что происходит (фото)

Как пишет «Думская», утром 6 ноября на парковку для людей с инвалидностью заехала строительная техника и началась установка забора. Техника успела повредить асфальтное покрытие вокруг солярия и начала бурить дырку под опоры для забора.

«Судя по всему, готовится снос и застройка заброшенного советского объекта», – предположило издание.

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Местные Телеграм-каналы начали писать о том, что строительная техника уничтожила парковку для посетителей с инвалидностью. Работы приостановили после того, как на место прибыла полиция.

Позже работы на пляже «Дельфин» прокомментировали в одесской мэрии. Там уверяют, что строительство коснется двух заброшенных объектов – аэросоляриев, которые уже много лет не используются и могут быть опасны для тех, кто ходит на ближайшие пляжи.

По информации городских властей, заказчиком работ стало КП «Узбережжя Одеси», которое планирует поставить там за внебюджетные средства инклюзивную спортивную площадку. Кроме того, горсовет договорился с собственником соляриев о создании кафе и благоустройстве прилегающей территории.

Стоит отметить, что аэросолярии по адресам пер. Дурьяновский, 2-А, 2-Б (бывший Кренкеля) еще в 2010 году были выкуплены ООО «Одесаінвестбуд», связанной с бизнесменом, владельцем платежной системы «Герц» Константином Ткачом. Участок числится в кадастре как зона для рекреации и отдыха.

Земля возле пляжа «Дельфин», под бывшей спасательной станцией, была передана в аренду решением сессии горсовета в 2019 году.

В 2021 году государственная архитектурно-строительная инспекция Украины выдала разрешение на строительство компании «Одесаінвестбуд», которой принадлежали спасательная станция и уникальный аэросолярий – все, что осталось от уничтоженного санатория «Магнолия».

Работы будут проводиться возле пляжа «Калетон».

По данным источников «Думской», у владельца компании-арендатора побережья Юрия Дегаса было негласное соглашение с мэрией. При создании инклюзивного пляжа бизнесмену обещали, что застройки вблизи этого объекта не будет. Он, в свою очередь, обязался привести в порядок не только этот участок побережья, но и прилегающую территорию, но пока этого не сделал. А Константин Ткач обещал вместе со своим строительством закончить эти работы.

Против проведения работ ожидаемо выступает владелец пляжного комплекса «Калетон» Юрий Дегас.

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