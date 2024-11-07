На одеському інклюзивному пляжі розпочали будівництво – що відбувається (фото)

Як пише «Думська», вранці 6 листопада на паркування для людей з інвалідністю заїхала будівельна техніка та почалося встановлення паркану. Техніка встигла пошкодити асфальтне покриття навколо солярію і почала бурити дірку під опори для огорожі.

«Зважаючи на все, готується знесення та забудова занедбаного радянського об’єкту», – припустило видання.

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Місцеві телеграм-канали почали писати про те, що будівельна техніка знищила паркування для відвідувачів з інвалідністю. Роботи припинили після того, як на місце прибула поліція.

Пізніше роботи на пляжі «Дельфін» прокоментували в одеській мерії. Там запевняють, що будівництво торкнеться двох занедбаних об’єктів – аеросоляріїв, які вже багато років не використовуються та можуть бути небезпечними для тих, хто ходить на найближчі пляжі.

За інформацією міської влади, замовником робіт стало КП «Узбережжя Одеси», яке планує поставити там за позабюджетні кошти інклюзивний спортивний майданчик. Крім того, міськрада домовилася з власником соляріїв про створення кафе та благоустрій прилеглої території.

Варто зазначити, що аеросолярії за адресами пров. Дур’яновський, 2-А, 2-Б (колишній Кренкеля) ще у 2010 році було викуплено ТОВ «Одесаінвестбуд», пов’язаним з бізнесменом, власником платіжної системи «Герц» Костянтином Ткачом. Ділянка числиться в кадастрі як зона для рекреації та відпочинку.

Землю біля пляжу «Дельфін», під колишньою рятувальною станцією, було передано в оренду рішенням сесії міськради у 2019 році.

2021 року державна архітектурно-будівельна інспекція України видала дозвіл на будівництво компанії «Одесаінвестбуд», якій належали рятувальна станція та унікальний аеросолярій – все, що залишилося від знищеного санаторію «Магнолія».

Роботи будуть проводитись біля пляжу «Калетон».

За даними джерел Думської, у власника компанії-орендаря узбережжя Юрія Дегаса була негласна угода з мерією. При створенні інклюзивного пляжу бізнесменові обіцяли, що забудови поблизу цього об’єкта не буде. Він, у свою чергу, зобов’язався упорядкувати не тільки цю ділянку узбережжя, а й прилеглу територію, але поки цього не зробив. А Костянтин Ткач обіцяв разом із своїм будівництвом закінчити ці роботи.

Проти проведення робіт очікувано виступає власник пляжного комплексу «Калетон» Юрій Дегас.

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