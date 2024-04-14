Труханов просит одесситов не рассекать по Трассе здоровья на своем электротранспорте (видео)

Такое видеообращение городского головы обнародовала сегодня пресс-служба Одесского горсовета.

«Это Трасса здоровья. Само ее название говорит о том, что она создавалась для того, чтобы люди здесь отдыхали и занимались спортом. Поэтому, когда здесь появляются какие-то устройства, и люди гоняют по этой Трассе здоровья, это, во-первых, небезопасно, а во-вторых, это неправильно. Не надо этого делать»,

– заявил мэр.

Труханов попросил одесситов отнестись к его просьбе с пониманием. В противном случае он пообещал «обеспечить безопасность» на Трассе здоровья при помощи муниципальной варты.

Единственный электротранспорт, которому, по словам городского головы, разрешено двигаться по Трассе здоровья – экскурсионные электромобили. Но и они должны делать это ограниченно и по расписанию.

Вы также можете узнать: Велосипедная Одесса: насколько она удобна и где безопасно передвигаться

Что нового появилось на одесской Трассе здоровья?

Кроме того, в мэрии рассказали, что на Трассе Здоровья, в районе пляжа Отрада, возле спортивной площадки ALPHA Gravity, теперь располагается удобный локер – шкафчики для хранения вещей.

Современная переодевалка для спортсменов оснащена ящиками с электронными замками, зарядными устройствами для гаджетов, вешалками и т.д.

По словам Труханова, это экспериментальный проект, реализованный совместно со спортивной общественностью и бизнесом. Если локер будет иметь спрос, численность таких переодеваний вдоль Трассы здоровья будет увеличиваться.

Ранее здесь также была обновлена баскетбольная площадка, работы выполнялись внебюджетными средствами.

Читайте также: Часть Трассы здоровья станет деревянной – фотофакт.

Фото и видео одесской мэрии