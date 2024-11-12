На одесской Кошачьей тропе появился новый обаятельный персонаж (фото)

Кажется, мы только-только видели его в художественной мастерской Виктории, еще без собственного имени и окраса, о чем сообщили нашим читателям.

А вот теперь, с собственным именем, уже «под бронзу», Одес улыбается нам, потому что поселился в хорошем месте – в Музее-кафе «Старая Одесса».

Итак, Кошачья тропа Одессы пополнилась еще одним хвостатиком. И, по-моему, надо этому порадоваться, ведь времена у нас суровые и тревожные. А тут такой позитивный котик, да еще и чашечкой горячего кофе, который никак не помешает, потому что ноябрь напомнил нам что такое настоящая поздняя осень.

Напомним, что Кошачья тропа появилась уже давно, кажется, в другой жизни, по инициативе скульптора Татьяны Штыкало.

Во время полномасштабного вторжения рашистов мы почти не видели новых котоскульптур (исключение – кот Тайсон рядом со школой им. Костанди, и поселившийся на Дерибасовской мега-кот, который работает рекламой нового продуктового магазина).

А вот Одес «сбежал» из мастерской Виктории Кравченко, и теперь его может увидеть каждый, кто посетит Музей-кафе «Старая Одесса».

Кстати, уменьшенная копия Одесса тоже нашла свое место в Музее. Так что у нашего хвостатика есть еще и брат-близнец!

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