Новости Одессы и Одесской области

На одесской Кошачьей тропе появился новый обаятельный персонаж (фото)

На одесской Кошачьей тропе появился новый обаятельный персонаж (фото)

На одесской Кошачьей тропе поселился новый хвостатик. Этого котика зовут Одес, в лапке он держит чашечку кофе. Словно напоминает: жизнь продолжается!.. Создала Одеса художник и скульптор, глава общественной организации «Мистецький Гарт» Виктория Кравченко.

Кажется, мы только-только видели его в художественной мастерской Виктории, еще без собственного имени и окраса, о чем сообщили нашим читателям.

У одесского Музея-кафе появилась новая котоскульптура

А вот теперь, с собственным именем, уже «под бронзу», Одес улыбается нам, потому что поселился в хорошем месте – в Музее-кафе «Старая Одесса».

Вывеска одесского Музея-Кафе

Итак, Кошачья тропа Одессы пополнилась еще одним хвостатиком. И, по-моему, надо этому порадоваться, ведь времена у нас суровые и тревожные. А тут такой позитивный котик, да еще и чашечкой горячего кофе, который никак не помешает, потому что ноябрь напомнил нам что такое настоящая поздняя осень.

Кот Одес - новый персонал Кошачьей тропы

Напомним, что Кошачья тропа появилась уже давно, кажется, в другой жизни, по инициативе скульптора Татьяны Штыкало.

Во время полномасштабного вторжения рашистов мы почти не видели новых котоскульптур (исключение – кот Тайсон рядом со школой им. Костанди, и поселившийся на Дерибасовской мега-кот, который работает рекламой нового продуктового магазина).

Новый одесский котик на Кошачьей тропе

А вот Одес «сбежал» из мастерской Виктории Кравченко, и теперь его может увидеть каждый, кто посетит Музей-кафе «Старая Одесса».

Котик Одес у Музея-кафе "Старая Одесса"

Кстати, уменьшенная копия Одесса тоже нашла свое место в Музее. Так что у нашего хвостатика есть еще и брат-близнец!

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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