Ноябрь в Одессе удивляет хмурой красотой (фоторепортаж)

Да, классический ноябрь… Действительно хмурый. Но это погода. Солнышко скрылось – уже несколько дней не выглядывает. Вот и пасмурно. Но ведь надо только присмотреться-прислушаться: если ноябрь и мрачен, то все равно поразительно красив. Вот только красота у него своя, особенная…

– Кажется, с Хэллоуином у нас никак попрощаться не могут… Ну вот что это такое: каждая кофейня до сих пор украшена тыквами, – громко жалуется своей спутнице мужчина «без настроения».

– Так красиво же, – отвечает женщина явно «с настроением». – Чем тебе эти тыквы помешали? Осень…

Девушка, работающая в кафе, словно просит прощения, прослушав этот диалог:

– Скоро украсим все по-новогоднему…

А вообще украшения кафе и других заведений – это, скажу вам, что-то… Особенно теперь, когда этот мрачный ноябрь раздает кому-то лишь плохое настроение.

…В Пассаже встретили свадьбу!.. Реакция у некоторых – тоже странная и разная. Кто-то буркнул: «Нашли время…», кто-то проходит мимо и с радостью громко приветствует молодоженов, словно родных встретил…

А листья себе опадают и опадают. Такой дождь посыпался с неба, словно живое осеннее главное украшение. Особенно когда падают эти листья на елки: кажется уже и украшений других не надо.

В парках-скверах много пустых скамеек: холодно садиться. А многие листья падают на розы, желтым ковром украшают. Так и встречаются чисто по-одесски разные времена года…

Говорю же: особая красота сейчас на улицах: можно и «картинки» лета увидеть, осени, весны, даже зимы, которая, как говорится, не за горами.

Держимся!..

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