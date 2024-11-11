Ноябрь в Одессе удивляет хмурой красотой (фоторепортаж)

Услышала сегодня на улице: «Какой-то особый ноябрь в этом году – мрачный-мрачный». В ответ женщина ответила: «Ноябрь как ноябрь… Таким и должен быть. Классический ноябрь. Это у тебя такое впечатление, что по ночам не спишь от тех проклятых шахедов»…
Да, классический ноябрь… Действительно хмурый. Но это погода. Солнышко скрылось – уже несколько дней не выглядывает. Вот и пасмурно. Но ведь надо только присмотреться-прислушаться: если ноябрь и мрачен, то все равно поразительно красив. Вот только красота у него своя, особенная…
– Кажется, с Хэллоуином у нас никак попрощаться не могут… Ну вот что это такое: каждая кофейня до сих пор украшена тыквами, – громко жалуется своей спутнице мужчина «без настроения».
– Так красиво же, – отвечает женщина явно «с настроением». – Чем тебе эти тыквы помешали? Осень…
Девушка, работающая в кафе, словно просит прощения, прослушав этот диалог:
– Скоро украсим все по-новогоднему…
А вообще украшения кафе и других заведений – это, скажу вам, что-то… Особенно теперь, когда этот мрачный ноябрь раздает кому-то лишь плохое настроение.
…В Пассаже встретили свадьбу!.. Реакция у некоторых – тоже странная и разная. Кто-то буркнул: «Нашли время…», кто-то проходит мимо и с радостью громко приветствует молодоженов, словно родных встретил…
А листья себе опадают и опадают. Такой дождь посыпался с неба, словно живое осеннее главное украшение. Особенно когда падают эти листья на елки: кажется уже и украшений других не надо.
В парках-скверах много пустых скамеек: холодно садиться. А многие листья падают на розы, желтым ковром украшают. Так и встречаются чисто по-одесски разные времена года…
Говорю же: особая красота сейчас на улицах: можно и «картинки» лета увидеть, осени, весны, даже зимы, которая, как говорится, не за горами.
Держимся!..
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