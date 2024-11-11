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Ноябрь в Одессе удивляет хмурой красотой (фоторепортаж)

Ноябрь в Одессе удивляет хмурой красотой (фоторепортаж)

Услышала сегодня на улице: «Какой-то особый ноябрь в этом году – мрачный-мрачный». В ответ женщина ответила: «Ноябрь как ноябрь… Таким и должен быть. Классический ноябрь. Это у тебя такое впечатление, что по ночам не спишь от тех проклятых шахедов»…

Да, классический ноябрь… Действительно хмурый. Но это погода. Солнышко скрылось – уже несколько дней не выглядывает. Вот и пасмурно. Но ведь надо только присмотреться-прислушаться: если ноябрь и мрачен, то все равно поразительно красив. Вот только красота у него своя, особенная…

Ноябрь в Одессе, листья на асфальте
Ноябрь в Одессе, листья опадают
Ноябрь в Одессе, осенняя улица
Ноябрь в Одессе, осенний лист
Ноябрь в Одессе, пустая скамейка
Ноябрь в Одессе, ковер из листвы
Ноябрь в Одессе, прохожий
Ноябрь в Одессе, цветы и листья
Ноябрь в Одессе, на улице

– Кажется, с Хэллоуином у нас никак попрощаться не могут… Ну вот что это такое: каждая кофейня до сих пор украшена тыквами, – громко жалуется своей спутнице мужчина «без настроения».

– Так красиво же, – отвечает женщина явно «с настроением». – Чем тебе эти тыквы помешали? Осень…

Девушка, работающая в кафе, словно просит прощения, прослушав этот диалог:

– Скоро украсим все по-новогоднему…

А вообще украшения кафе и других заведений – это, скажу вам, что-то… Особенно теперь, когда этот мрачный ноябрь раздает кому-то лишь плохое настроение.

Ноябрь в Одессе, свадьба в Пассаже
Ноябрь в Одессе, на аллее
Ноябрь в Одессе, прогулка
Ноябрь в Одессе, желтая листва
Ноябрь в Одессе, на Приморском бульваре
Ноябрь в Одессе, ковер из листьев
Ноябрь в Одессе, яркое дерево
Ноябрь в Одессе, украшение кафе
Ноябрь в Одессе, под деревом

…В Пассаже встретили свадьбу!.. Реакция у некоторых – тоже странная и разная. Кто-то буркнул: «Нашли время…», кто-то проходит мимо и с радостью громко приветствует молодоженов, словно родных встретил…

А листья себе опадают и опадают. Такой дождь посыпался с неба, словно живое осеннее главное украшение. Особенно когда падают эти листья на елки: кажется уже и украшений других не надо.

В парках-скверах много пустых скамеек: холодно садиться. А многие листья падают на розы, желтым ковром украшают. Так и встречаются чисто по-одесски разные времена года…

Ноябрь в Одессе, осенние цветы
Ноябрь в Одессе, одесское время
Ноябрь в Одессе, Горсад
Ноябрь в Одессе, на Садовой
Ноябрь в Одессе, деревья
Ноябрь в Одессе, витрина
Ноябрь в Одессе, палисадник
Ноябрь в Одессе, стулья

Говорю же: особая красота сейчас на улицах: можно и «картинки» лета увидеть, осени, весны, даже зимы, которая, как говорится, не за горами.

Держимся!..

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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