В Одессе появилась скульптура кота Тайсона – талисмана школы Костанди (фото)

Черный пушистый красавец с белым воротничком… Его обожали учителя и ученики Одесской художественной школы имени К. Костанди, где кот Тайсон проживал на особом положении. Еще бы: Тайсон ведь был ее истинным талисманом.

Он прожил почти 18 лет (неплохо для кошачьего века). Его не стало в 2017 году, а вот забыть его не смогли и по сей день.

«Он был нашим символом, радостью детей, охранником порядка и изюминкой школы Костанди», – так писали о своем любимце на страничке школы в Facebook, когда Тайсона не стало.

И вот теперь, уже в военные времена, у входа в школу снова встречает ее педагогов и учеников любимец Тайсон – уже в качестве скульптуры.

Тайсон уютно расположился на палитре для рисования, на которой начертано и его имя – как память и благодарность любимому хвостатику, как надежда, что он останется ее талисманом.

Создал скульптуру преподаватель Школы имени Костанди Игорь Носок.

Ну а одесская Кошачья тропа пополнилась еще одним достойным героем.

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