В историческом центре Одессы закопают более 20-ти контейнеров для мусора

В историческом центре Одессы появятся новые подземные мусорные контейнеры. Их установят в четырех местах.

В каждом из четырех мест будут по две системы для сбора отходов с тремя контейнерами в каждой. Их поставят в таких точках: Соборная площадь, 2-4 (возле Садовой); Соборная площадь, 3 (возле Спасо-Преображенского собора); Малая Арнаутская, 56 (угол Ришельевской), Греческая, 13-15.

Об этом сообщили в муниципальном департаменте городского хозяйства, пишет “Думская“.

Для установки контейнеров департамент объявил четыре отдельных тендера.

Первые такие баки установила прошлым летом на Приморском бульваре частная фирма «Грин Эссет Менеджмент». Сделала она это в качестве эксперимента за свой счет.

Впоследствии подземные контейнеры начали функционировать на углу Торговой и бульвара Жванецкого, на Французском бульваре, Гаванной, Греческой и Екатерининской. Их установила та же компания, но уже за счет городского бюджета.

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