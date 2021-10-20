Привычные «альтфаттеры» в центер города меняют на подземные системы или прячут их в экобоксы.

Плохо пахнущие мусорные баки на проезжей части и тротуарах в центре города совсем не украшали Одессу. Но и альтернативы им не было. Сейчас их меняют на подземные системы раздельного сбора мусора или прячут в аккуратные экобоксы.

Как сообщили в пресс-центре Одесского городского совета, департамент городского хозяйства продолжает установку новых систем сбора твердых бытовых отходов в центральной части города.

Мусорные баки у Оперного спрятали под землю

Так, в последние дни дополнительные подземные хранилища для сбора мусора появились на улице Греческой и Театральной площади. В переулке Чайковского имеющиеся контейнеры помещены в специальные экобоксы, которые обеспечивают надлежащее экологическое состояние и эстетический вид.

Наша задача на ближайшее время — установить на фасадных улицах в центральной части города подземные контейнеры, а там, где не позволяют сети, — экобоксы,

— отметил вице-мэр Дмитрий Жеман.

В скором времени экобоксы планируют установить на улице Богдана Хмельницкого.

Ранее Одесская Жизнь рассказывала, зачем подземным мусорным контейнерам, который устанавливают в городе, солнечные батареи и WiFi.

Также мы разбиралась, готово ли население к раздельному сбору мусора? Ведь С 1 января 2018 года в Украине вступила в силу норма Закона «Об отходах», согласно которой запрещается захоронение непереработанных бытовых отходов. Это значит, что мусор должны разделять для переработки и утилизации.

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