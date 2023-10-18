На Одесщине простились с воином, о судьбе которого ничего не знали полтора года

В селе Арчепитовка Любашевской громады провели в последний путь Александра Белоусова, который полтора года считался пропавшим без вести.
Об этом громада сообщает на своей странице в Facebook
Жизнь воина оборвалась 29 марта 2022 возле села Александровка Херсонского района Херсонской области.
Прощание прошло 17 октября в родном селе военнослужащего.
Почтить павшего Героя пришли близкие, друзья, знакомые, собратья, руководство и жители Любашевской общины.
“Смерть Александра – это не только боль семьи, это боль всего общества, это боль всей страны. Настоящий патриот, верный защитник Украины. Таким он навсегда останется в нашей памяти, а его имя навеки будет образцом мужества, патриотизма и несокрушимости”, — написали односельчане погибшего Героя.
Читайте также:
- Враги объявили награду за его жизнь: защитник из Одесской области стал Героем Украины
- Боец из Южного погиб в бою на Луганщине
- В Одесской области «живым коридором» провели в последний путь погибшего защитника Украины