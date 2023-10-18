На Одещині попрощалися з воїном, про долю якого нічого не знали півтора роки

У селі Арчепітівка Любашівської громади провели в останню путь Олександра Білоусова, який півтора роки вважався зниклим безвісти.
Про це громада повідомляє на своїй сторінці у Facebook
Життя воїна обірвалося 29 березня 2022 року біля села Олександрівка Херсонського району Херсонської області.
Прощання відбулося 17 жовтня у рідному селі військовослужбовця.
Вшанувати загиблого Героя прийшли близькі, друзі, знайомі, побратими, керівництво та мешканці Любашівської громади.
“Смерть Олександра – це лише біль сім’ї, це біль всього суспільства, це біль всієї країни. Справжній патріот, вірний захисник України. Таким він назавжди залишиться у нашій пам’яті, а його ім’я навіки буде взірцем мужності, патріотизму та незламності”, – написали односельці загиблого Героя.
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