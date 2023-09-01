В Одесской области чиновник требовал деньги за установку солнечных панелей

В Одесской области разоблачили руководителя управления Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний, который требовал деньги от инвесторов за установку солнечных панелей в колонии. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР).

По данным следствия, к должностному лицу обратились представители иностранного государства, чтобы инвестировать средства в Украину, несмотря на военное положение. Они хотели установить на зданиях и постройках одной из исправительных колоний солнечные батареи.

Подозреваемый подтвердил возможность реализации этих проектов. Однако после этого потребовал от представителя юридического лица взятку. За это он обещал допустить представителей компании на территорию колонии и заключить договор.

Мужчину задержали при получении 7000 долларов США и объявили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Чиновнику зарождает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, что в Одессе разоблачен местный житель, который за 20 тысяч долларов США собирался на заказ изготовить документы о непригодности к военной службе. Сделать он это должен был через знакомого в ТЦК и СП.

Фото: ДБР