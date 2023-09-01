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В Одесской области чиновник требовал деньги за установку солнечных панелей

В Одесской области чиновник требовал деньги за установку солнечных панелей

В Одесской области разоблачили руководителя управления Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний, который требовал деньги от инвесторов за установку солнечных панелей в колонии. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР).

По данным следствия, к должностному лицу обратились представители иностранного государства, чтобы инвестировать средства в Украину, несмотря на военное положение. Они хотели установить на зданиях и постройках одной из исправительных колоний солнечные батареи.

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Подозреваемый подтвердил возможность реализации этих проектов. Однако после этого потребовал от представителя юридического лица взятку. За это он обещал допустить представителей компании на территорию колонии и заключить договор.

Мужчину задержали при получении 7000 долларов США и объявили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Чиновнику зарождает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, что в Одессе разоблачен местный житель, который за 20 тысяч долларов США собирался на заказ изготовить документы о непригодности к военной службе. Сделать он это должен был через знакомого в ТЦК и СП.

Фото: ДБР

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Редакция ПРОФИЛЬ

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