Голова громады в Одесской области решил обогатиться на ремонте бомбоубежища: подробности

В Одесской области разоблачили голову одной из территориальных громад Березовского района, подозреваемого во взяточничестве во время ремонта бомбоубежища.

Об этом сообщили в СБУ.

В сообщении говорится, что председателя одной из объединенных территориальных громад Одесской области разоблачили на коррупции во время тендеров на капитальные и текущие ремонты местного бомбоубежища.

Как выяснили сотрудники СБУ, голова громады незаконно влиял на ход и результаты тендеров. Он потребовал и получил деньги от представителя коммерческой структуры. За это голова должен помочь, чтобы фирма победила в открытом конкурсе и заключении договора на ремонт местного бомбоубежища.

Сумма взятки составляла 100 тысяч гривен. — 10% от общей суммы, выделенной на проведение ремонта (1 млн гривен).

А если представитель фирмы откажется уплатить «дань», то должностное лицо угрожал, что данный подрядчик больше не сможет участвовать в тендерах, а также ему будут отказывать в заключении договоров на другие ремонтные работы.

Кроме того, установлено, что ремонтные работы в указанном бомбоубежище фактически проведены в конце 2022 года.

Оперативники спецслужбы задокументировали получение фигурантом первого «транша» и задержали его «с поличным», во время получения им второй части неправомерной выгоды, —

сообщили в СБУ.

В настоящее время задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение неправомерной выгоды).

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к сделке лиц.

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