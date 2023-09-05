По количеству коррупционеров Одесщина заняла третье место среди самых коррумпированных регионов

Согласно количеству записей в реестре НАПК, Одесщина заняла третье место в антирейтинге регионов Украины, где процветает коррупция. Уступает наш регион только Львовщине и Днепропетровщине.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) открыло доступ в Реестр.

Согласно Реестру, в Одесские области зафиксировали 1158 записей о коррупции.

Из них 1153 человека признаны причастными к коррупционным действиям по судебным решениям. Из них 210 – по уголовным статьям, 943 – по административным, и еще пять – по дисциплинарным взысканиям.

Из Реестра стало известно, что уступает Одесщине двум областям. Возглавила антирейтинг по количеству коррупционеров Львовская область – 1907 записей. Чуть меньше в Днепропетровской – 1854 записей.

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