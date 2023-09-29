На Одещині чиновник вимагав щомісячного хабара за розведення та вилов риби

На корупції викрито посадовця Одеського рибпатруля. Він щомісяця збирав данину з рибогосподарських кооперативів, своєю чергою обіцяв не перешкоджати вести рибний промисел.

Про це повідомили в Одеські обласній прокуратурі.

Як встановили слідчі, підозрюваний організував корупційну схему з отримання щомісячних хабарів. За безперешкодну діяльність з розведення та вилову риби, рибогосподарські кооперативи щомісяця мали заплатити 240 тисяч грн.

У разі відмови, посадовець погрожував закрити підприємство, склавши фіктивні протоколи про порушення виконання режиму вилову риби та використання озера. Таким чином підприємству скасовувалась уся дозвільна документація для діяльності.

Правоохоронці затримали посадовця після одержання 6400 доларів США від керівника кооперативу за безперешкодний рибний промисел на озері Катлабух в Ізмаїльському районі на Одещині.

Таким чином, посадовцю управління Держагентства меліорації та рибного господарства в Одеській області повідомлено про підозру у корупції.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Читайте також: