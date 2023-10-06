Новости Одессы и Одесской области

На Одесчине почти 5 тысяч детей лишены семьи: как происходит усыновление во время войны

На Одесчине почти 5 тысяч детей лишены семьи: как происходит усыновление во время войны

В Одесской области зарегистрировано 4997 детей, лишенных родительского общения. Большинство воспитываются в приемных семьях и детских домах или находятся под опекой или попечительством. К усыновлению готовы более 1100 детей.

Об этом сообщила Зоя Шевелева, заместитель начальника Службы по делам детей Одесской областной военной администрации.

401 ребенок воспитывается в детских домах, их в Одесском регионе 56. В 164 приемных семьях воспитывается 325 детей.

Как происходит усыновление во время войны

По словам Зои Шевелевой, всего в Одесском регионе можно усыновить 1170 детей. Из них 9 детей до года, 34 ребенка от одного до двух лет, 104 ребенка от трех до пяти лет, 272 ребенка от 6 до 10 лет и 751 подросток от 11 до 17 лет.

С начала 2023 года в Одесской области было усыновлено 30 детей, в прошлом году таких было 98.

Кандидатам в усыновители в поточном году было выдано 316 приглашений, направление на знакомство с ребенком получили только 26. Чаще всего родители готовы забрать в семью младенцев, а вот желающих забрать детей-подростков мало.

Возможно не все кандидаты готовы на сегодняшний день выезжать на зарубежное знакомство с детьми. Также не все готовы взять ребенка с определенными физическими недостатками или нозологиями. Большинство кандидатов хотят взять на усыновление и познакомиться с детьми младшего школьного возраста, дошкольного возраста, а самое большое количество у нас детей старшего возраста, – заявила Шевелева.

9 июня 2023 года состоялось онлайн знакомство одиннадцати приемных родителей и родителей-воспитателей с детьми. После онлайн общения взрослые встретились с детьми за границей. Именно туда куда были эвакуированы дети, лишенные родительской опеки после полномасштабного вторжения россии.

Сейчас  из-за границы в Украину возвращаются 20 детей, с которыми до этого встретились будущие приемные родители. 

По состоянию на сегодняшний день 20 детей после установления контакта возвращаются в Украину проживать и воспитываться в приемных семьях и в детских домах семейного типа. Выдано 26 направлений кандидатам в усыновители. 12 из этих направлений – это направления, выданные на знакомство с детьми, находящимися за границей. Двое детей уже установили контакт и вернулись в Украину, установив опеку с последующим усыновлением, – сообщила заместитель председателя службы.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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