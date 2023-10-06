На Одещині майже 5 тисяч дітей позбавлені сім’ї: як відбувається усиновлення під час війни

На Одещині зареєстровано 4997 дітей, позбавлених батьківського спілкування. Більшість виховуються у прийомних сім’ях та дитячих будинках або перебувають під опікою чи піклуванням. До усиновлення готово понад 1100 дітей.

Про це повідомила Зоя Шевельова, заступник начальника Служби у справах дітей Одеської обласної військової адміністрації.

401 дитина виховується у дитячих будинках, їх в Одеському регіоні 56. У 164 прийомних сім’ях виховується 325 дітей.

Як відбувається усиновлення під час війни

За словами Зої Шевелєвої, загалом в Одеському регіоні можна усиновити 1170 дітей. З них 9 дітей до року, 34 дитини від одного до двох років, 104 дитини від трьох до п’яти років, 272 дитини від 6 до 10 років та 751 підліток від 11 до 17 років.

З початку 2023 року на Одещині було усиновлено 30 дітей, минулого року таких було 98.

Кандидатам в усиновлювачі цього року було видано 316 запрошень, направлення на знайомство з дитиною отримали лише 26. Найчастіше батьки готові забрати у сім’ю немовлят, а от охочих забрати дітей-підлітків мало.

Можливо не всі кандидати готові на сьогодні виїжджати закордонне знайомство з дітьми. Також не всі готові взяти дитину з певними фізичними вадами чи нозологіями. Більшість кандидатів хочуть взяти на усиновлення і познайомитися з дітьми молодшого шкільного віку, дошкільного віку, а найбільша кількість у нас саме дітей старшого віку, – заявила Шевельова.

9 червня 2023 року відбулося онлайн знайомство одинадцяти прийомних батьків та батьків-вихователів з дітьми. Після онлайн-спілкування дорослі зустрілися з дітьми за кордоном. Саме туди куди було евакуйовано дітей, позбавлених батьківського піклування після повномасштабного вторгнення росії.

Наразі з-за кордону в Україну повертаються 20 дітей, з якими до цього зустрілися майбутні прийомні батьки.

Станом на сьогодні 20 дітей після встановлення контакту повертаються до України проживати та виховуватись у прийомних сім’ях та у дитячих будинках сімейного типу. Видано 26 напрямків кандидатам в усиновлювачі. 12 із цих напрямів – це напрями, видані на знайомство з дітьми, які перебувають за кордоном. Двоє дітей уже встановили контакт і повернулися до України, встановивши опіку з подальшим усиновленням, – повідомила заступник голови служби.

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