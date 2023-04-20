Будет ли в Одессе 2 и 9 мая круглосуточный комендантский час, как год назад?

2 и 9 мая 2023 года пока не запланировано введение затяжного комендансткого часа. Об этом заявила начальница пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

«Пока ситуация с безопасностью говорит о том, что долговременный комендантский час нет необходимости вводить. Но ситуация достаточно оперативно меняется. Мы ее анализируем постоянно. Если будет определено, что угроза усиливается, обязательно будут такие рекомендации предоставлены на введенные ограничения», — заявила руководитель Объединенного прессцентра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

В случае усиления угрозы, решение о введении длительного комендантского часа может измениться.

Напомним, что в 2022 году в Одессе комендантский час длился с 22:00 1 мая 2022 года до 05:00 3 мая 2022 года. Такая же ситуацяи повторилась и на 9 мая: комендатнское время продлилось на территории Одессы и области более суток в 2022 году – с 22:00 8 мая до 05:00 10 мая.

Следует отметить, что в прошлом году комендантский час наложил ряд ограничений на работу транспорта, предприятий и организаций, рынков и правила выгула собак.

Не работал железнодорожный вокзал и железнодорожный транспорт в области, не работали пригородные и междугородные маршруты на территории Одесской области. Также ограничивалось перемещение в пределах населенных пунктов: разрешалось только при наличии документов, удостоверяющих необходимость такого перемещения (направления на лечение, командировочные удостоверения, удостоверения работника предприятия непрерывного цикла и т.п.).

Больницы, аптеки, предприятия критической инфраструктуры работали в прошломг оду в штатном режиме. Несмотря на ряд ограничений, он все же предоставил много неудобств одесситам.

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