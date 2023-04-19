Нужно пополнять резервы: как дальше будет проходить мобилизация в Одессе

«В абсолюте был использован тот потенциал людей, которые в начале полномасштабного вторжения были направлены своей внутренней мотивацией, откликнулись на потребность войска. И тогда армия не имела возможности овладеть сразу всем, призывать, поставить на должности», — сказала Гуменюк.

По ее словам, логика войны предполагает потери и в таких случаях нам следует восполнять мобилизационный ресурс. Поэтому нам срочно нужно пополнять резервы и откладывать этот процесс нельзя.

Относительно вручения повесток на замечания горожан по этому поводу, Гуменюк сказала, что работа по оповещению не всегда устраивает всех в соответствии с пониманием правового государства.

«Да, дыр в законодательстве много, мы над этим работаем. Но у нас нет другого шанса кроме того, как прийти на защиту родины. И любые оправдания, что я могу принести больше пользы государству в другом смысле, – должны быть обоснованы на законодательном уровне», — отметила Наталья Гуменюк.

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