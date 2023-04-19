Новости Одессы и Одесской области

Нужно пополнять резервы: как дальше будет проходить мобилизация в Одессе

Нужно пополнять резервы: как дальше будет проходить мобилизация в Одессе

В Одессе продолжается всеобщая мобилизация – повестки могут вручить в любом общественном месте. Об этом сообщила руководитель Объединенного прессцентра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

«В абсолюте был использован тот потенциал людей, которые в начале полномасштабного вторжения были направлены своей внутренней мотивацией, откликнулись на потребность войска. И тогда армия не имела возможности овладеть сразу всем, призывать, поставить на должности», — сказала Гуменюк.

По ее словам, логика войны предполагает потери и в таких случаях нам следует восполнять мобилизационный ресурс. Поэтому нам срочно нужно пополнять резервы и откладывать этот процесс нельзя.
Относительно вручения повесток на замечания горожан по этому поводу, Гуменюк сказала, что работа по оповещению не всегда устраивает всех в соответствии с пониманием правового государства.

«Да, дыр в законодательстве много, мы над этим работаем. Но у нас нет другого шанса кроме того, как прийти на защиту родины. И любые оправдания, что я могу принести больше пользы государству в другом смысле, – должны быть обоснованы на законодательном уровне», — отметила Наталья Гуменюк.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Віктор Зуєв ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить