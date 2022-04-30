«Затяжной» комендантский час в Одессе: об ограничениях 2 мая (видео)

В Одесской областной военной администрации рассказали, каких правил следует придерживаться во время «затяжного» комендантского часа в Одессе, который продлится с вечера 1 мая до утра 3 мая 2022 года.

Условия комендантского часа разъяснил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Братчук напоминает, что в указанный период времени запрещено пребывание людей на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Работа транспорта

Общественный транспорт в указанный период комендантского времени в Одессе работать не будет.

Кроме того, на время комендантского часа будет полностью остановлена работа Одесского железнодорожного вокзала и городских автостанций (речь идет об автостанциях «Привоз», «Старосенная», «Привокзальная» и центральном Автовокзале). О введении ограничений проинформированы перевозчики, осуществляющие перевозки в Одессу как на территории области, так и из других областей Украины, а также международные автоперевозчики.

Дополнительная информация об ограничении работы транспортной инфраструктуры города доведена до сведения автостанций Николаева, Вознесенска, Первомайска.

Категорически запрещено передвижение по городу на собственном автотранспорте в указанный период времени комендантского часа.

Работа предприятий и организаций

Без изменений в Одессе будут работать только предприятия и организации критической инфраструктуры – скорая помощь, ГСЧС и т.д.

Руководителям предприятий, учреждений и организаций с непрерывным циклом производства, осуществляющих свою деятельность в Одессе, необходимо предоставить в департамент экономической политики и стратегического планирования областной военной администрации до 16:00 30 апреля списки лиц (фамилия, имя, отчество, должность), которые будут задействованы в работе в указанный период времени, с тем чтобы они могли беспрепятственно перемещаться по городу. Одесская областная военная администрация передаст данные списки коменданту Одесской области для дальнейшего информирования личного состава блок-постов и патрулей.

Руководители одесских предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности должны объявить 2 мая выходным днем и перенести отработку на другой период в рабочем графике предприятия.

Выгул собак разрешается вблизи дома, не удаляясь от места жительства с максимально коротким временем прогулки. При себе иметь документы, удостоверяющие личность.

Братчук подчеркивает: комендантский час введен только на территории Одессы с 22:00 1 мая 2022 года до 05:00 3 мая 2022 года. При этом на остальной территории Одесской области режим комендантского часа остается без изменений, то есть с 22:00 до 05:00.

Одесская областная военная администрация просит одесситов с пониманием отнестись к введенным ограничениям и не нарушать их.

«Такие меры необходимы, в первую очередь, для Вашей безопасности, что тем самым сохранит Вашу жизнь, потому что последствия могут быть роковыми!» – предупреждает Братчук.

Напомним, что в Одессе введут комендантский час с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая. В указанный период времени запрещено находиться на улицах и других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений.

Причина введения продленного комендантского часа – угроза терактов и ракетных ударов со стороны россии 2 мая.