Новости Одессы и Одесской области

Война в Украине, 421-й день: потери врага и ситуация на фронте

Война в Украине, 421-й день: потери врага и ситуация на фронте

Сегодня, 20 апреля 2023 года, начались четыреста двадцать первые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. О потерях врага за минувшие сутки и о ситуации по всем направлениям фронта проинформировал Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 57 авиационных ударов, в частности, применил 26 БпЛА типа «Шахед-136». 21 из них уничтожены нашими защитниками. Также российские агрессоры совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 боеприпаса противника.

Действия наших военных на разных направлениях.

  • Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки, на указанных участках фронта, подразделения сил обороны Украины отразили более 55 атак противника. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку.
  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь. За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Шалыгино, Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Белополье, Волфино, Екатериновка и Кондратовка Сумской области, а также Стрелка, Огирцево, Волчанск, Петропавловка, Караическое, Землянки, Устиновка.
  • На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное и Берестовое Харьковской области.
  • На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районах южной окраины населённого пункта Кременная и Серебрянского лесничества. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Диброва, Кузьмино и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское, Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также, за прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районе населенного пункта Хромово. От вражеских обстрелов пострадали Федоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечине, Константиновка, Дружковка, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба и Железное Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Тонечко, Северное, Нетайлово, Первомайское и Невельское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Победа. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Георгиевке, Марьинке и Новомихайловке Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Угледара. Кроме последнего, обстрелял Новоукраинку, Пречистовку и Большую Новоселку Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время в течение суток обстрелял более 35 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Орехов, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Ивановка, Инженерное и Днепровское Херсонской области и город Херсон.

    Потери врага.

    Противник ценой больших потерь продолжает вести захватническую войну.
    По данным Генштаба ВСУ боевые потери противника за сутки ориентировочно составили:

  • 670 человек ликвидировано;
  • 2 танка;
  •  10 бронированных машин;
  •  6 артилерийских систем;
  •  10 БПЛА;
  •  15 единиц автомобильной техники.
    Больше подробностей о потерях врага – в инфографике:втрати 20 квітня
    В подразделениях российского «добровольческого» формирования «Невский», участвующих в боевых действиях в Донецкой области, российские военнослужащие имеют низкий уровень морально-психологического состояния. Установлено, что основными факторами этого являются большие потери в живой силе во время ведения боевых действий, несвоевременное обеспечение окупантов боеприпасами, неопределенность со сроками пополнения личного состава подразделений, понесших боевые потери. Растет количество желающих покинуть свои подразделения и выбыть из районов ведения боевых действий в российскую федерацию.

    В населенном пункте Изюмовка на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, около 400 военнослужащих срочной службы российских оккупационных войск, расквартированных на базе отдыха «Долина Скифов», планируется переместить на оборонные позиции в районе населенного пункта Владимировка Автономной Республики Крым.
    Фото: Генштаб ВСУ

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить