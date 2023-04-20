Война в Украине, 421-й день: потери врага и ситуация на фронте

За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 57 авиационных ударов, в частности, применил 26 БпЛА типа «Шахед-136». 21 из них уничтожены нашими защитниками. Также российские агрессоры совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 боеприпаса противника.