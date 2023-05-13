Новости Одессы и Одесской области

На фронте погиб солдат одесской теробороны

На фронте погиб солдат одесской теробороны

Война продолжается, и наши герои продолжают отдавать свои жизни во имя свободы нашей Украины. Так, во время выполнения боевого задания на фронте погиб боец одесской теробороны Константин Швец.

Об этом сообщили сегодня, 13 мая, побратимы погибшего из 126-й отдельной бригады территориальной обороны города Одесса.

«С болью в сердцах сообщаем, что умер наш собрат, солдат Швец Константин.
Он любил и защищал свою родную Украину.
Вечная память воину-герою!
Никто не будет забыт!»,

– сказано в сообщении.

Погибший теробороновец Константин Швец

О времени и месте прощания с героем теробороновцы не сообщают.

Ранее в Одесской области открыли мемориальную доску в память о павшем бойце 35-й отдельной бригады морской пехоты Иване Фунтовом.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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