На фронте погиб солдат одесской теробороны

Война, день 444: российские террористы несут существенные потери Сегодня, в субботу, 13 мая 2023 года, начались четыреста сорок четвертые сутки с начала широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашей страны. О текущей ситуации на фронте и потерях врага информирует Генеральный штаб ВСУ. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе построили и доставили в Херсон очередное мобильное укрытие (фото) Глава БФ «Юность 2.0» из Одессы Илья Блохин сообщил, что уже десятое мобильное укрытие для Херсона было построено в нашем городе для херсончан. 11 мая оно было доставлено в Херсон. ПОДРОБНЕЕ