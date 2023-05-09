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На российско-украинской войне погибли жители Беляевки и села Шабо

На российско-украинской войне погибли жители Беляевки и села Шабо

Еще два героя и Одесской области отдали свои жизни за нашу свободу и Украину. Это Дмитрий Смоленко из села Шабо и Вадим Семехин из Беляевки.

Вадиму Семехину было 35 лет, у воина осталась жена и двое маленьких детей. Сам одессит, он пять лет назад вместе с женой переехал в Беляевку. До полномасштабной войны работал водителем-экспедитором. Вадима мобилизовали недавно, в феврале 2023 года. После этого он проходил месячную учебу в Великобритании. В апреле воин оказался на передовой. Погиб защитник 3 мая возле села Новомихайловка в Донецкой области в результате артиллерийского обстрела. Похоронят Вадима Семехина рядом с другими героями – на Аллее славы в Беляевке. Дату захоронения сообщат позже.

Вадим Семехин

52-летний Дмитрий Смоленко из Одесской области скончался от ран, полученных на поле боя во время освобождения оккупированной территории Украины от российских захватчиков. Сердце защитника перестало биться 6 мая 2023 в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона в Одессе. Прощание с Дмитрием Смоленко прошло 9 мая в селе Шабо.

Дмитрий Смоленко

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одесской области попрощаются с отцом двух дочерей, который погиб на фронте.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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