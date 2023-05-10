В Одесской области сразу в нескольких районах хоронят защитников Украины (фото)

В Одесской области провожают в последний путь сразу четырех бойцов ВСУ. Героев хоронят в Измаильском, Подольском, Белгород-Днестровском и Одесском районах.
10 мая в с. Новые Шомполы Красносельской громады Одесского района родные, земляки и друзья провели в последний путь Защитника Украины Виталия Николаевича Кучму.
29-летний военнослужащий погиб во время выполнения боевого задания 6 мая в Донецкой области.
Еще одного защитника Украины потеряла Савранская громада в Подольском районе.
7 мая 2023 умер от болезни, полученной в ожесточенных боях с российскими оккупантами за независимость и территориальную целостность Украины наводчик-оператор 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Дмитрий Николаевич Денисюк. Хоронить Героя будут в с. Дубиново Савранской громады 11 мая в 10:00. В августе Дмитрию должен был исполниться 41 год.
Еще один защитник Украины, житель села Маразлиевка Белгород-Днестровского района, солдат Олег Юрьевич Цвигун отдал свою жизнь за Украину.
Олег Цвигун погиб 4 мая 2023 во время боевого столкновения в районе населенного пункта Хромово, Донецкой области. Прощание с погибшим солдатом состоится 12 мая 2023 года в 11:00 в с. Маразлиевка.
Еще одного Героя будут провожать в последний путь в Измаиле 11 мая 2023 года — солдата Григория Михайловича Михова, героически погибшего во время защиты независимости и свободы нашей Украины от российских оккупантов, отдав за нашу Победу самое дорогое, что есть у человека, — собственную жизнь.
Прощание с Григорием Миховым состоится в 10:00 на ул. Единства, 12-е. Григорий Михайлович Михов будет захоронен на Аллее славы на Новом кладбище.
Лучшие сыновья и дочери Украины отдают свою жизнь за независимость Украины! Ни одно имя Героя не будет забыто! Вечная слава Героям Украины!
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Фото: страницы территориальных общин в фейсбуке