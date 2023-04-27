На войне погиб артиллерист из Южного

21 апреля 2023 года, во время выполнения боевого задания, погиб житель пгт Новые Биляри Южненской громады — Циганенко Сергей Владимирович. Прощание с Героем пройдет 28 апреля в городе Южном.

Об этом сообщили на странице Facebook Южненской территориальной громады.

Там сообщили, что Сергей Циганенко был оператором отделения самоходного артиллерийского дивизиона одной из воинской частей, защищающих Украину от российских оккупантов в Донецкой области.

В сообщении сказано, что Сергей мужественно и до последнего исполнял воинский долг. Он погиб в бою за Украину, ее свободу и независимость, вблизи н.п. Дилиевка Краматорского р-на Донецкой обл.

Вся громада выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам Сергея.

Прощание с Защитником состоится 28 апреля 2023, в 11 часов, возле памятника Защитникам независимости Украины по улице Химиков в городе Южном.

28 апреля в Южненской громаде объявлено Днем траура. В знак скорби там приспустят Государственные Флаги Украины. В 10 часов 00 минут память погибшего военнослужащего почтят минутой молчания.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на войне погиб участник рыцарских турниров из Одесской области.

Еще мы писали, что на фронте погиб бывший сельский голова из Одесской области.

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