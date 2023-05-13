В Одесской области почтили память бойца, погибшего в боях под Херсоном (фото)

В Килийской громаде Измаильского района Одесской области открыли мемориальную доску в честь Ивана Фунтового. Об этом сообщил мэр Килии Вячеслав Чернявский на своей странице в фейсбуке.

Мемориальную доску, посвященную бойцу 35-й отдельной бригады морской пехоты (ОМБР) Ивану Фунтовому, установили в селе Трудовое Килийской территориальной громады, уроженцем которой он был.

По словам Вячеслава Чернявского, сквер, в котором открыли мемориал, в будущем превратят в сквер памяти погибших героев.

Иван Фунтовый занимался предпринимательством в Одессе, а также волонтерством и общественной деятельностью. С начала полномасштабной войны командовал отделением взвода противотанковых управляемых ракет.

Погиб 19 августа 2022 года в бою под Лозовым Херсонской области. Ему было 44 года, у него остались жена и дочь.

Отметим, что мемориальная доска в честь Ивана Фунтового есть и в Одессе — на Староконном рынке, где он в свое время устроил волонтерский пункт.

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Фото: Вячеслав Чернявский