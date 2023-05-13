Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области почтили память бойца, погибшего в боях под Херсоном (фото)

В Одесской области почтили память бойца, погибшего в боях под Херсоном (фото)

В Килийской громаде Измаильского района Одесской области открыли мемориальную доску в честь Ивана Фунтового. Об этом сообщил мэр Килии Вячеслав Чернявский на своей странице в фейсбуке.

Мемориальную доску, посвященную бойцу 35-й отдельной бригады морской пехоты (ОМБР) Ивану Фунтовому, установили в селе Трудовое Килийской территориальной громады, уроженцем которой он был.

По словам Вячеслава Чернявского, сквер, в котором открыли мемориал, в будущем превратят в сквер памяти погибших героев.

Иван Фунтовый занимался предпринимательством в Одессе, а также волонтерством и общественной деятельностью. С начала полномасштабной войны командовал отделением взвода противотанковых управляемых ракет.

Погиб 19 августа 2022 года в бою под Лозовым Херсонской области. Ему было 44 года, у него остались жена и дочь.

Отметим, что мемориальная доска в честь Ивана Фунтового есть и в Одессе — на Староконном рынке, где он в свое время устроил волонтерский пункт.

Читайте также:

Фото: Вячеслав Чернявский

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить