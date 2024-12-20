На фронте погиб футбольный тренер из Одесской области

Сегодня, 20 декабря, в Одесской области прощаются с Сергеем Мищенко — футболистом, тренером, общественным деятелем и членом федерации футбола Беляевского района. Житель села Дачное погиб при выполнении боевого задания на фронте.
Об этом сообщили в Одесской областной футбольной ассоциации и Белгород-Днестровском райсовете.
Сергей Мищенко организовал и руководил футбольной командой «Чайка» Холоднобалковского сельского совета. В первые дни полномасштабного вторжения мужчина вместе со своим сыном пошел в ВСУ добровольцем. Получил ранения и после восстановления снова вернулся на фронт.
Защитник погиб 15 декабря 2024 года выполняя боевое задание в Донецкой области. Похоронят воина в с. Холодная балка.
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