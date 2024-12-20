На фронті загинув футбольний тренер з Одеської області

Про це повідомили в Одеській обласній футбольній асоціації та Білгород-Дністровській райраді.

Сергій Міщенко організував і керував футбольною командою «Чайка» Холоднобалківської сільської ради. У перші дні повномасштабного вторгнення чоловік разом зі своїм сином пішов до ЗСУ добровольцем. Отримав поранення і після відновлення знову повернувся на фронт.

Захисник загинув 15 грудня 2024 року виконуючи бойове завдання на Донеччині. Поховають воїна в с. Холодна балка.

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