На фронті загинув футбольний тренер з Одеської області

Сьогодні, 20 грудня, на Одещині прощаються із Сергієм Міщенком – футболістом, тренером, громадським діячем і членом федерації футболу Біляївського району. Житель села Дачне загинув під час виконання бойового завдання на фронті.
Про це повідомили в Одеській обласній футбольній асоціації та Білгород-Дністровській райраді.
Сергій Міщенко організував і керував футбольною командою «Чайка» Холоднобалківської сільської ради. У перші дні повномасштабного вторгнення чоловік разом зі своїм сином пішов до ЗСУ добровольцем. Отримав поранення і після відновлення знову повернувся на фронт.
Захисник загинув 15 грудня 2024 року виконуючи бойове завдання на Донеччині. Поховають воїна в с. Холодна балка.
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