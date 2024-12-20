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На фронті загинув футбольний тренер з Одеської області

На фронті загинув футбольний тренер з Одеської області

Сьогодні, 20 грудня, на Одещині прощаються із Сергієм Міщенком – футболістом, тренером, громадським діячем і членом федерації футболу Біляївського району. Житель села Дачне загинув під час виконання бойового завдання на фронті.

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Про це повідомили в Одеській обласній футбольній асоціації та Білгород-Дністровській райраді.

Сергій Міщенко організував і керував футбольною командою «Чайка» Холоднобалківської сільської ради. У перші дні повномасштабного вторгнення чоловік разом зі своїм сином пішов до ЗСУ добровольцем. Отримав поранення і після відновлення знову повернувся на фронт.

Сергій Міщенко

Захисник загинув 15 грудня 2024 року виконуючи бойове завдання на Донеччині. Поховають воїна в с. Холодна балка.

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