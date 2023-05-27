На фронте погиб еще один житель Одесчины

На фронте погиб уроженец села Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области Александр Тимонин.
Как сообщили в Белгород-Днестровском райсовете, защитника родной земли не стало 25 мая.
«От имени аппарата Белгород-Днестровского районного совета выражаем искренние соболезнования семье погибшего и склоняем головы в глубокой скорби. Вечная слава и почет Герою!» – сказано в сообщении.
О дате захоронения погибшего будет сообщено дополнительно.
Ранее на востоке Украины погибли три жителя Одесской области.
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Фото с Facebook-страницы Белгород-Днестровского райсовета