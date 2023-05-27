На фронте погиб еще один житель Одесчины

Каждый уважающий себя болгарин должен посадить в своем доме лозу, а лучше несколько, а еще лучше – целый виноградник. И, как результат, – осенью сделать самое вкусное вино. К слову, данный вердикт должны вынести отнюдь не эксперты, а именно соседи. Для болгар, уважающих здоровую конкуренцию, – это вопрос чести.

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