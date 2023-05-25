Новости Одессы и Одесской области

На востоке Украины погибли три жителя Одесской области

На востоке Украины погибли три жителя Одесской области

На востоке страны погибли три бойца ВСУ — житель Беляевской громады Денис Садчук, житель Ширяевской громады Виталий Логинов, а также житель Любашевской громады Юрий Барский. Об этом сообщили пресс-службы громад, где проживали бойцы.

Дениса Садчук погиб 21 мая во время выполнения боевого задания, защищая Украину, под Харьковом в Купянском районе. Ему было 30 лет, без мужа и отца осталась жена и четырехлетняя дочь. При жизни Денис получил за свою победу высокую награду от Главнокомандующего ВСУ — «Золотой крест».

Денис Садчук

Денис Садчук

В 2020 году с женой и маленькой дочерью переехал жить в Николаев. Оттуда в мае 2022 и мобилизовался. Жена и дочь воина после полномасштабного вторжения переехали из Николаева в малую родину жены – в Южноукраинск. Там и похоронят Дениса.

Верный военной присяге, проявив стойкость, мужество и отчаяние в бою с оккупантами, погиб житель села Подольцы Ширяевской поселковой громады Виталий Логинов.

Логинов

Виталий Логинов

24 мая 2023 года жители Любашевской громады провели в последний путь своего земляка, Героя – Юрия Барского, умершего 22 мая 2023 года во время выполнения служебных обязанностей вследствие сердечно-сосудистой недостаточности.

Барский

Хоронят Юрия Барского

С первых дней войны матрос Юрий Барский, вместе с боевыми побратимами, стойко и бесстрашно давал отпор врагу в самых горячих точках на передовой на разных направлениях Украины и с честью выполнял свой военный долг. Прошел военную учебу НАТО в Испании. Вывозил с поля боя раненых бойцов, а позже и тела погибших.

Выражаем искренние соболезнования семьям защитников. Герои не умирают, а навсегда остаются в нашей памяти.

Вечная память Герям!

О потерях врага и ситуации на фронте по состоянию на 25 мая 2023 года читайте здесь.

Напомним, сегодня ночью Одесскую область враг атаковал боевым дроном.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить