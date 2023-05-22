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В трех районах Одесской области хоронят погибших на войне защитников Украины

В трех районах Одесской области хоронят погибших на войне защитников Украины

На востоке Украины погибли три бойца ВСУ из Подольского, Болградского и Измаильского районов Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службах громад, где провожают в последний путь Героев.

Живым коридором и на коленях провожали в последний путь жителя Килии, старшего боевого медика десантно-штурмовой роты Романа Воробьева.

Роман погиб на востоке Украины из-за тяжелых ранений 18 мая. 21 мая прошла церемония прощания с погибшим. В этой связи на территории громады объявили День траура.

Воробйов

Роман Воробьев

Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину погиб военный из Бородинской громады Болградского района 38-летний Валерий Соломицкий. Об этом 21 мая сообщили в Болградской районной военной администрации.

Соломицький

Валерий Соломицкий

22 мая 2023 прощаются с погибшим воином, жителем с. Новоселовка Куяльницкой громады Подольского района Николаем Ботнарем.

загиблий зсу

Николай Ботнар

О потерях врага и ситуации на фронте по состоянию на 22 мая 2023 читайте здесь.

О том, как ударный беспилотный летательный аппарат был сбит 21 мая 2023 года силами противовоздушной обороны в Одесской области над морем, мы писали ранее.

Фото: пресс-службы Болградской РВА, Килийской громады, Подольской РВА

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Редакция ПРОФИЛЬ

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