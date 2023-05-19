На Донбассе погибли два жителя Одесской области (фото)

17 мая 2023 года, защищая свободу и независимость Украины, в Донецкой области погиб житель пгт Суворово Измаильского района Вячеслав Чекмарев. Также в Подольске Одесской области 18 мая похоронили военного Александра Семзенца, погибшего в Донецкой области.

43-летний Александр Семзенец погиб неподалеку от населенного пункта Первомайское донецкой области 14 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Подольской городской громады.

На церемонию прощания в Подольске пришли близкие, друзья, знакомые, боевые собратья, благодарные земляки. Собравшиеся образовали «живой коридор» уважения, стоя на коленях.

Во время выполнения боевой задачи, защищая свободу и независимость Украины, в Донецкой области 17 мая погиб житель Суворовской громады Измаильского района 23-летний Вячеслав Чекмарев. Об этом сообщил председатель Суворовской громады Олег Босикевич.

О потерях россии и действиях наших военных на участках фронта 19 мая 2023 читайте здесь.

Фото: Олег Босикевич, Подольский городской совет