До 30 апреля запрещено движения по улице Степной

В связи с проведением работ по замене канализационного коллектора, который проходит по проезжей части ул. Степной, до 30 апреля 2025 года продлен временный запрет движения транспортных средств по ул. Степной (на участке от ул. Овидиопольской до ул. Столбовой).

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До 31 декабря запрещено движение по улице Карантинной

В связи с необходимостью завершения строительства жилого дома с подземным гаражом по ул. Еврейская, 3 до 31 декабря 2025 года продлено временное закрытие движения автотранспорта по ул. Карантинной (на участке между ул. Троицкой и ул. Еврейской).

Напомним, в связи с продолжением ремонтных работ ограничение движения транспорта по спуску Виталия Блажко (ранее — Маринеска) продлено до 31 мая 2025 года.























